Addio alle chiamate indesiderate sul cellulare, ecco come fare Il registro delle opposizioni da oggi accetta anche i numeri di telefonia mobile.

Spesso capita di ricevere una moltitudine di telefonate indesiderate da parte di addetti ai call center che con fare insistente e talvolta con approcci truffaldini e nei momenti meno opportuni tentano in ogni modo di portare a buon fine una vendita di un bene o un servizio di dubbia utilità. Tra le cose più gettonate c'è l'attivazione di offerte telefoniche, l'apertura di conti per operazioni di trading online e il cambio di gestore delle utenze di luce e gas. Ma non sono certo le uniche richieste che gli operatori del marketing avanzano: troviamo anche l'apertura di conti bancari, attivazione di carte prepagate, abbonamenti a servizi digitali, ecc.

Da oggi la manipolazione verbale degli operatori di telemarketing può essere messa a tacere: da mercoledì 27 luglio è infatti possibile iscrivere la propria utenza di telefonia mobile al registro delle opposizioni ed evitare dunque le fastidiose chiamate. Il servizio già esisteva da anni per le utenze di telefonia fissa. Includere anche i numeri di cellulare è una svolta per i cittadini. Ma non è detto che i call center non chiamino più; potrebbero infatti telefonare lo stesso non curandosi dell'opposizione registrata e venendo meno dunque alla legge. In questo caso la normativa prevede sanzioni molto elevate, con multe fino a 20 milioni di euro, mentre per le imprese si applicano sanzioni che possono arrivare al 4% del fatturato annuale totale.

Su questo però il Codacons è stato chiaro: "A partire da oggi ci mettiamo a disposizione degli utenti che intendano denunciare abusi e violazioni sul fronte del telemarketing - spiega il presidente Gianluca di Ascenzo - Raccoglieremo le segnalazioni dei consumatori che, nonostante l'iscrizione al registro, dovessero continuare a ricevere telefonate moleste, e provvederemo a presentare denunce alle autorità competenti. Nonostante l'effetto deterrente delle sanzioni, resta purtroppo il problema dei call center ubicati all'estero e degli operatori illegali che rischiano di vanificare del tutto i benefici del nuovo Registro, continuando a tartassare di telefonate commerciali gli utenti" - conclude Di Ascenzo, riportato dall'Ansa.

Nonostante le possibili violazioni dei call center, vale la pena fare la propria parte ed iscriversi al registro delle opposizioni. Per farlo bisogna accedere al sito ufficiale nella sezione 'per il cittadino' e cliccare su 'iscriviti' seguendo poi le procedure. Se si è in possesso della Spid, la registrazione è più rapida. Al termine dell'iscrizione sarà possibile salvare in pdf o stampare il foglio riepilogativo in cui è scritto anche che "la richiesta inviata è stata presa in carico e verrà gestita dal sistema entro un giorno lavorativo". Iscriversi online rimane sicuramente la procedura più rapida, ma è possibile farlo anche chiamando il numero 06-42986411 dall'utenza che si vuole iscrivere e comunicare i propri dati. Sempre nella sezione 'per il cittadino', cliccando su 'come iscriversi' è possibile trovare tutti i dettagli e le modalità.

