Addio alle musiche Siae su Facebook e Instagram, salta il rinnovo dell'accordo

"Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae", lo comunica un portavoce di Meta. "La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità e per questo motivo da oggi avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae nella nostra libreria musicale.



Crediamo che sia un valore per l'intera industria musicale permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano. Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 paesi nel mondo, continueremo a impegnarci per raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti".



L'accordo non consentirà l'utilizzo in Italia di musiche Siae per realizzare i contenuti su Facebook e Instagram, come video o storie. Nulla cambierà a San Marino in cui già non era possibile utilizzare i brani musicali per le storie sui social network.