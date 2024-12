CESENATICO Adescano uomini in chat e li rapinano con violenza: arrestata tutta la banda Tre componenti del gruppo erano già ai domiciliari. Arrestato il quarto a Rimini

I carabinieri di Cesenatico, in collaborazione con i colleghi di Rimini, hanno arrestato l'ultimo componente di un quartetto di giovani malviventi ritenuti i presunti responsabili, nei primi giorni di novembre, di due violente rapine, con sequestro di persona, avvenute tra Cesenatico e Longiano.

Le vittime, due uomini residenti in zona, erano stati attirati in zone isolate, di notte, fissando falsi appuntamenti attraverso una chat d'incontri. Le vittime erano state poi circondate, immobilizzate, picchiate e rapinate del cellulare e del portafogli, per poi essere portate, sotto ulteriori minacce di violenze, a un bancomat e costrette a prelevare altri contanti nonché a effettuare bonifici su una carta ricaricabile.

Le indagini dei militari hanno permesso di identificare tre dei presunti autori, tutti arrestati e attualmente ai domiciliari in attesa del processo. Gli investigatori dell'arma hanno proseguito il loro lavoro, arrivando anche al quarto componente della banda, un peruviano di 28 anni. I militari lo hanno rintracciato e arrestato in mattinata in stazione a Rimini mentre stava per salire su un treno in partenza.

