Adriatica: a fari spenti e contromano, si scontra con furgone. Positivo all'alcoltest [fotogallery].

È sceso di via Del Bianco, proveniente da Misano Monte, sulla statale 16 prendendo la rotatoria contromano. Così un uomo intorno alla sessantina, a bordo di una Lancia Delta, si è scontrato frontalmente con un furgone che stava procedendo regolarmente sulla adriatica, condotto da una donna. Erano circa le 20 di mercoledì. Sembra che la vettura fosse anche a fari spenti. Un violento impatto ma senza gravi conseguenze per i due conducenti. La Polizia Stradale di Rimini ha sottoposto l'uomo ad alcoltest, riscontrando un evidente superamento dei limiti consentiti. Dopodiché è stato portato via dal 118. Sul posto anche la Guardia di Finanza per regolare la viabilità. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.





