MARE BOLLENTE Adriatico da record: mare a Rimini mai così caldo a fine aprile Il 29 aprile 2025 la temperatura dell'acqua ha raggiunto i 20°C, superando ogni rilevazione degli ultimi 35 anni

Con l’arrivo di giornate soleggiate e temperature gradevoli, molti romagnoli hanno già iniziato a godersi le prime tintarelle. Ma la vera notizia è un’altra: il mare Adriatico, all’altezza di Rimini, è già caldissimo per essere solo fine aprile. A documentarlo, come ogni anno dal 1991, è Piergiorgio Cappelli, appassionato nuotatore e attento rilevatore della temperatura marina.

Il 29 aprile 2025, l'acqua ha toccato i 20°C, un valore mai registrato prima in questa data nei 35 anni di rilevazioni. Per fare un confronto, la temperatura media in passato per lo stesso giorno si aggirava tra i 13°C e i 16°C. Il precedente record era di 18,5°C nel 2000 e nel 2010, ma quest'anno il livello è stato superato nettamente.

Questo dato sorprendente si inserisce in un contesto più ampio di riscaldamento del mare: basti pensare che la temperatura minima invernale dell’acqua quest’anno non è mai scesa sotto gli 8,5°C. Trent’anni fa, nei mesi più freddi, si potevano registrare valori anche di soli 3-5°C.

Le cause di questo innalzamento anomalo potrebbero essere legate sia a un inverno particolarmente mite che a un precoce riscaldamento atmosferico primaverile. Gli esperti parlano di un trend coerente con i cambiamenti climatici in atto, che sta portando a estati sempre più anticipate e mari sempre più caldi.

Per i bagnanti, però, la notizia ha un risvolto positivo: il primo bagno di stagione è già possibile e piacevole, con temperature che normalmente si raggiungono solo a fine maggio o inizio giugno. Le condizioni meteo previste fino a domenica 4 maggio sembrano ideali per una gita al mare. Non resta che approfittarne, con un occhio però rivolto al futuro: questi segnali, per quanto piacevoli nel breve termine, sono anche un campanello d’allarme sul clima che cambia.

