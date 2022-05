Adunata Alpini, esercenti di Marina Centro: “Puniamo chi ha oscurato il buon nome del Corpo”

Un gruppo di 14 esercenti e imprenditori di Marina Centro, con una lettera firmata, torna a puntare i riflettori sull'adunata degli Alpini. Guardano al clima di quelle giornate, parlando di “ritrovata fiducia e speranza e di atmosfera di festa che vogliamo tornare a vivere – dicono”. Chiedono che “le molestie alle donne vengano combattute e non tollerate”, ma rilevano anche come gli Alpini nella stragrande maggioranza delle situazione e delle persone convenute – dicono ancora - abbiano rappresentato per Rimini un’occasione di condivisione dei valori umani, rispetto e attaccamento alle istituzioni”. “Non possiamo lasciare che il binomio Rimini-Alpini si trasformi in Rimini-Adunata di molestatori e violenti, e neppure che si silenzino i tanti aspetti positivi connessi alla loro presenza. Puniamo severamente chi ha sbagliato, chi ha oscurato il buon nome del Corpo degli Alpini, ma anche riconosciamo pubblicamente di aver trovato in loro nuovi amici capaci di grande slancio e onestà”.

