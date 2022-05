Adunata Alpini, presunte molestie: “Non una di meno” consegna oltre 170 testimonianze

Dopo ormai una settimana di polemiche, si guarda ad Udine. Parlano le Dem di Trieste, contrarie alla proposta di vietare l'Adunata nella prossima tappa. Sposano la posizione del Capogruppo PD alla Camera, Debora Serracchiani, per la quale “con il divieto, si colpirebbe chi onora il corpo”. Rafforza il Sindaco, Pietro Fontanini che, nel chiedere di non infangare l'ANA, assicura: “L'adunata 2023 si farà”. Ed è scossone nel Pd riminese, con la Coordinatrice Donne, Sonia Alvisi, che, dopo l'invito rivolto all'indomani della manifestazione “ad evitare toni accusatori e qualunquistici”, parla di strumentalizzazioni e si dimette, scusandosi “se ho offeso – dice – quante si sono sentite molestate”. Mentre il Coordinatore PD Rimini, Filippo Sacchetti, rileva una “riflessione politica mancata a livello locale”, sollecitando “discussione interna”, chiedono risposta al Sindaco, Jamil Sadegholvaad, proprio le donne di “Non una di meno”, consegnando a Palazzo Garampi un plico con le testimonianze delle presunte molestie. “Azione simbolica – dicono – per avere risposte dall'amministrazione”.

