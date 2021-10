Aereo si schianta contro edificio a Milano: 8 morti

Aereo si schianta contro edificio a Milano: 8 morti.

Un Piper, con 8 persone a bordo, il pilota, il copilota, cinque adulti e un bambino, tutti morti, è precipitato su un edificio vuoto in via Marignano, a San Donato Milanese (Milano). Decollato da Linate era diretto a Olbia. L'edificio, vuoto, era adibito a uffici e parcheggio per autobus. Le fiamme hanno subito avvolto la palazzina e alcune auto in sosta. Secondo i racconti dei testimoni "l'aereo aveva un motore in fiamme ed è venuto giù in picchiata, non si sono viste manovre".

