EMILIA-ROMAGNA Aeroporti E-R, dubbi di Corsini sulla società unica: "Idea buona, ma irrealizzabile" La proposta di un "sistema aeroportuale" regionale era arrivata dal viceministro Bignami

Il dibattito politico emiliano-romagnolo si focalizza sulla gestione e sul futuro dei quattro aeroporti, dopo i recenti casi di affollamento del Marconi a Bologna e dopo il caso dello scalo di Rimini che ha esteso l'orario di servizio della torre di controllo per evitare di dover 'dirottare' voli verso il già appesantito capoluogo regionale. Sul tema è intervenuto anche il viceministro ai Trasporti, Bignami, sollecitato dal sindaco di Rimini, Sadegholvaad.

Il primo cittadino era intervenuto dopo le polemiche di viaggiatori e utenti: questione poi risolta con l'allungamento dell'orario della torre fino a mezzanotte, come annunciato dalla società di gestione Airiminum. Bignami ha esortato a sviluppare una “politica regionale”, per valorizzare gli scali di Parma, Bologna, Forlì e, appunto, Rimini. Obiettivo: un “sistema integrato aeroportuale”.

“Buona” l'idea di costituire un società unica, ma “praticamente irrealizzabile”, risponde l'assessore regionale alla Mobilità, Andrea Corsini. I quattro scali, spiega, hanno compagini societarie private e una pubblica-privata. Sono poi le compagnie aeree, prosegue, a decidere sulla base delle loro politiche commerciali. Bisogna però “lavorare insieme, tra istituzioni e privati – esorta Corsini - per la crescita sostenibile” di queste infrastrutture, sostenendo il loro “posizionamento”. 12 milioni, spiega l'assessore, i fondi che si stanno investendo sugli scali di Rimini e Parma e 3 per Forlì.

Proprio il sindaco forlivese, Gian Luca Zattini, chiede un tavolo urgente per mettere a punto un nuovo sistema, per consentire anche ai piccoli di contribuire alla gestione dei flussi di viaggiatori. Per il candidato del Pd alla presidenza della Regione, Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, uno dei primi atti della nuova amministrazione dovrà essere riunire i quattro scali e le relative città per “scrivere la nuova politica aeroportuale”.

