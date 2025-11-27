TURISMO Aeroporti minori, l'Emilia-Romagna pronta ad abolire l’addizionale: Ryanair valuta l’espansione De Pascale annuncia il provvedimento per Forlì, Parma e Rimini. La compagnia irlandese: “Se la misura passa, più traffico, turismo e lavoro”.

La Regione Emilia-Romagna si prepara ad abolire l’addizionale municipale negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini. L’annuncio arriva dal presidente Michele de Pascale, che nel corso di un incontro con Jason McGuinness, responsabile commerciale di Ryanair, ha spiegato come la misura possa favorire la crescita degli scali minori e riequilibrare il sistema aeroportuale regionale. La decisione rientra in una strategia più ampia per rendere l’Emilia-Romagna “sempre più attrattiva e raggiungibile”, valorizzando infrastrutture che negli ultimi anni hanno vissuto percorsi molto diversi.

Mentre l’aeroporto di Bologna ha conosciuto una crescita costante, fino a registrare situazioni di forte affollamento, Forlì, Parma e Rimini hanno attraversato fasi più complesse. In particolare lo scalo parmense è stato di recente salvato dalla chiusura grazie all’intervento di una cordata di imprenditori locali. Per de Pascale l’eliminazione dell’addizionale può diventare un incentivo concreto per potenziare la rete di collegamenti, con il sostegno delle compagnie aeree.

“Abbiamo chiesto un impegno bipartisan in Parlamento per sostenere la normativa, in sintonia anche con i piani del Governo”, ha spiegato il presidente, sottolineando la soddisfazione per “la disponibilità e il forte interesse dichiarato da Ryanair”.

Dal canto suo la compagnia irlandese ha confermato l’immediata apertura a un rafforzamento delle rotte: “Accogliamo con favore l’impegno del presidente de Pascale. Qualora l’addizionale venisse abolita, Ryanair risponderebbe aumentando il traffico negli aeroporti interessati, insieme a turismo e occupazione in regione”, ha dichiarato McGuinness.

