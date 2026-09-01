ROMAGNA Aeroporti, Rimini cresce e Forlì cerca l’asse con Ravenna: si riaccende il confronto in Romagna Il “Fellini” vola a +40% nei primi sette mesi dell’anno. Il sindaco di Forlì Zattini propone di promuovere lo scalo forlivese insieme a Ravenna

Aeroporti, Rimini cresce e Forlì cerca l’asse con Ravenna: si riaccende il confronto in Romagna.

Torna ad accendersi il confronto sul futuro degli aeroporti romagnoli. Nei primi sette mesi dell’anno il “Federico Fellini” di Rimini e San Marino ha registrato 326mila passeggeri, con una crescita del 40%, e punta a chiudere il 2026 intorno a quota 650mila. Più difficile la situazione del “Ridolfi” di Forlì, fermo a poco più di 50mila passeggeri e in calo del 20%.

Da qui, si legge sul Resto del Carlino, la proposta del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, che ha rilanciato l’idea di rafforzare la collaborazione con Ravenna e di promuovere lo scalo come aeroporto di “Forlì e Ravenna”. Un’ipotesi che ha subito provocato reazioni a Rimini, mentre la Regione sta lavorando a un piano complessivo per il sistema aeroportuale.

La segretaria provinciale del Pd Giulia Corazzi invita a ragionare su una strategia che coinvolga tutta la Romagna, sottolineando i risultati ottenuti dal Fellini. Critiche anche dal centrodestra: Nicola Marcello di Fratelli d’Italia e Antonio Barboni di Forza Italia ritengono che una competizione tra piccoli scali sarebbe controproducente - "farsi la guerra tra piccoli scali non conviene a nessuno", afferma il consigliere regionale - e indicano Rimini come il principale aeroporto turistico della Romagna. Sul dossier è atteso nelle prossime settimane un punto della Regione.

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