Aeroporti: Rimini, ripartono i voli dopo lo stop dettato dal Covid

Ripartono oggi dall'aeroporto 'Federico Fellini' di Rimini i primi voli dopo l'interruzione causa Covid. Nel frattempo, fa sapere il gestore Airiminum, la struttura è stata rinnovata. Il primo volo di oggi è un Rayanair per Cracovia (mercoledì e domenica) che prevede 38 passeggeri in partenza e 144 in arrivo. I voli Ryanair proseguiranno con destinazione Kaunas (venerdì 4 giugno) e dal 15 giugno per Londra (martedì e sabato), Varsavia (lunedì e venerdì) e Cagliari (lunedì e giovedì) a cui si aggiungerà Lussemburgo (martedì) con Luxair. "Si tratta - spiega la società Airiminum - di un primo segnale per la ripresa di una importante infrastruttura qual è l'aeroporto e per il rilancio del turismo estero in Romagna".