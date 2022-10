FELLINI Aeroporti: Rimini-San Marino, circa 180.000 passeggeri nel 2022

Aeroporti: Rimini-San Marino, circa 180.000 passeggeri nel 2022.

Sono stati quasi 180.000 - nel dettaglio 177.801 oltre a 2.264 neonati non paganti - i passeggeri complessivi transitati all'aeroporto 'Fellini' di Rimini e San Marino nel corso del 2022 in cui lo scalo è stato chiuso nei primi tre mesi per lavori. L'incremento, rispetto ai 50.849 passeggeri registrati a fine settembre 2021 è del 246%. Nel solo mese di settembre appena concluso - spiega in una nota Airiminum, la società di gestione della struttura - i passeggeri totali sono 31.300 di cui 338 di aviazione generale.

