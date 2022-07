Aeroporti: Ryanair verso il ritorno a Forlì

Sarà ufficializzato nei prossimi giorni con una apposita conferenza stampa in municipio, ma il ritorno della compagnia aerea Ryanair sull'aeroporto di Forlì è ormai, salvo clamorosi ripensamenti dell'ultima ora, cosa fatta. Nella scorse settimane i rapporti fra i vertici di F.A., che gestisce lo scalo romagnolo, e quelli della compagnia aerea irlandese si sono fatti sempre più stretti e intensi. Da qui le indiscrezioni da più parti di un accordo raggiunto. Nulla trapela sui vari aspetti dell'intesa, in modo particolare sulle tratte che Ryanair intende operare sul Ridolfi.

Quello a Forlì sarebbe, dunque, un ritorno per Ryanair, che già nel 2008 annunciò il suo arrivo sulla pista forlivese, per poi, suscitando non poche polemiche da parte romagnola, spostarsi a Bologna e successivamente a Rimini. Al momento Ryanair opera diverse decine di collegamenti dal Marconi di Bologna verso tutta Europa, mentre i collegamenti dal Fellini di Rimini sono con Londra, Vienna, Budapest, Varsavia, Cracovia, Kaunas, Palermo e Cagliari. Molto probabile che da Forlì saranno attivati collegamenti non dichiaratamente concorrenziali con quelli riminesi, ma in grado di ampliare e completare l'offerta Ryanair in regione.