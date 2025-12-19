Aeroporti, stop all’addizionale regionale: Rimini pronta a decollare

Una manovra che può riscrivere le prospettive di volo per la Riviera: la Regione Emilia-Romagna ha ottenuto l’abolizione della “council tax” sugli aeroporti con traffico sotto i 700mila passeggeri, tra cui quello di Rimini, una mossa pensata per rendere gli scali più competitivi e attrarre compagnie aeree, in particolare low-cost.

Il provvedimento, inserito nella legge di bilancio e frutto di un emendamento sostenuto dall’amministrazione regionale, azzera l’addizionale comunale sugli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma a partire dal 2026, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la rete dei collegamenti aerei dell’Emilia-Romagna, stimolare il turismo e aumentare i flussi di passeggeri sul territorio. Il “Federico Fellini”, secondo scalo della regione per traffico passeggeri dopo il Marconi di Bologna, potrà così presentarsi sul mercato con costi di esercizio più bassi per le compagnie, abbassando potenzialmente i prezzi dei biglietti e incentivando l’apertura di nuove rotte.

“Un risultato importante che renderà la nostra regione sempre più attrattiva e raggiungibile attraverso la valorizzazione di tutti e quattro i nostri scali, ognuno per le sue peculiarità- affermano il presidente Michele De Pascale e le assessore Irene Priolo (Infrastrutture) e Roberta Frisoni (Turismo)-. Avevamo chiesto un impegno bipartisan in Parlamento e la nostra richiesta è stata accolta. Ringraziamo i parlamentari emiliano-romagnoli di maggioranza e minoranza che hanno lavorato per l'approvazione. Siamo convinti che questa manovra permetterà alle compagnie aeree di aumentare le rotte lungo tutta la regione e di completare così il nuovo assetto aeroportuale che abbiamo disegnato non solo per offrire servizi migliori ai passeggeri internazionali, ma anche per gli emiliano-romagnoli e il turismo interno. Ora la strategia complessiva per la valorizzazione e la sostenibilità di tutti e quattro gli scali, operativa da gennaio, può far crescere in maniera strategica armonica e sostenibile tutta l’Emilia-Romagna”.



Proprio qualche settimana fa l'amministratore di AIRiminum Leonardo Corbucci aveva stimato, in caso di abolizione della council tax, un aumento di passeggeri fino a quota 770.000 già per il 2026. Nel 2025 lo scalo di Rimini chiuderà con circa 430 mila viaggiatori.

















