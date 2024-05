Aeroporto di Bologna chiuso per due ore: macchinario segnala per errore pistola in una valigia

L'aeroporto di Bologna "Marconi" è stato chiuso per due ore a causa di un errore tecnico. Tre voli in arrivo, da Brindisi, Bruxelles e Stoccolma, erano stati dirottati su destinazioni alternative per motivi di sicurezza. Tutti i voli previsti dalle 14.30 in poi erano slittati. La chiusura è scattata in seguito alla segnalazione di una pistola in una valigia da parte di un nuovo macchinario. Si è trattato però di un disguido, un errore di lettura. Chiarito l'equivoco, l'aeroporto è tornato in attività.