Aeroporto di Bologna chiuso per due ore: macchinario segnala per errore pistola in una valigia

L'aeroporto di Bologna "Marconi" è stato chiuso per due ore - dalle 14.30 alle 16.30 - per ragioni di sicurezza, a causa di un errore tecnico. Secondo la questura bolognese sarebbero 9 i voli cancellati, undici quelli dirottati su altri scali nazionali e diciotto quelli che hanno subito un paio di ore di ritardo, durante la sospensione del servizio. La chiusura è scattata in seguito alla segnalazione di una pistola in una valigia da parte di un nuovo macchinario per il controllo delle valigie, il quale avrebbe rilevato la sagoma di un'arma. Si è trattato però di un disguido, un errore di lettura. Chiarito l'equivoco, l'aeroporto è tornato in attività.

