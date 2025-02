Aeroporto di Forlì: a giugno arriva il collegamento per Vienna

A partire dal 22 giugno, l’aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì sarà collegato a Vienna con un volo settimanale low cost operato da GoToFly. La tratta sarà attiva ogni domenica fino al 28 settembre, con partenza da Forlì alle 7:30 e arrivo a Vienna alle 8:45. Il ritorno dalla capitale austriaca è previsto alle 14:15, con arrivo in Romagna alle 15:30.

Il nuovo collegamento punta a intercettare il flusso turistico tra Italia e Austria, facilitando gli spostamenti sia in entrata che in uscita. Paolo Amodeo, Chief Operating Officer di GoToFly, ha sottolineato come il volo possa favorire sia il turismo sulla Riviera romagnola, sia l’interesse per le attrazioni naturali e culturali dell’Emilia-Romagna.

Anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha accolto positivamente la novità, definendo l’aeroporto una risorsa strategica per il territorio. Ha inoltre sottolineato l’importanza di investimenti che rafforzino il ruolo di Forlì nel panorama aeroportuale regionale.