Aeroporto Fellini: nuove rotte per Cagliari e Palermo.

Nonostante il lungo stop ai viaggi turistici imposto dell'emergenza Covid, all'aeroporto Rimini - San Marino si guarda al futuro. Ryanair sta iniziando a pubblicare i voli estive e, oltre alle conferme delle vecchie rotte, ci sono novità per il Fellini. La compagnia ha messo in vendita i voli Rimini – Cagliari (il lunedì e giovedì) e Rimini – Palermo (il venerdì e domenica): collegamenti bisettimanali che partiranno da luglio e proseguiranno fino ad ottobre. Nelle scorse settimane Ryanair aveva comunque già confermato i voli estivi per Londra, Kaunas, Budapest, Cracovia e Varsavia.

"Consapevole che le restrizioni legate al Covid cambiano continuamente, Ryanair consente ora fino a due cambi di data gratuiti su tutte le prenotazioni effettuate prima del 31 marzo 2021. - fa sapere Mc Guinness direttore commerciale di Ryanair. I clienti possono ora prenotare una vacanza sapendo che se hanno bisogno di posticipare o modificare il loro viaggio, possono farlo senza alcun supplemento per il cambio data fino alla fine di ottobre 2021".

