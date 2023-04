Aeroporto Fellini su viabilità e tariffe per la sosta: "Ferme dal 2015"

La società che gestisce l’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, interviene su due temi che hanno sollevato il dibattito in questi giorni: la sicurezza dell’accesso allo scalo , della viabilità esterna e la politica dei prezzi dei parcheggi.

Rispetto alla viabilità AirRiminum sottolinea che la tematica è stata affrontata già dal 2019, quando la strada statale era gestita dell’ANAS, con tutti gli stakeholder del territorio. Passata dal 2022 sotto la gestione comunale, sono già partiti i lavori per la creazione di una rotonda che contribuirà anche a migliorare l’accesso allo scalo e soprattutto la costruzione di un marciapiede sulla statale con attraversamento pedonale che migliorerà la sicurezza dei passeggeri.

Sul tema delle tariffe dei parcheggi interni la società sottolinea che l’aeroporto di Rimini, oltre a consentire 10 minuti gratis per il carico e scarico passeggeri, applica un prezzo di €3,5 per un’ora e di €7 per due ore. Tali tariffe, probabilmente, sono tra quelle inferiori adottate presso gli aeroporti italiani e anche per quest’anno si è deciso di mantenerle invariate, ferme al livello del 2015.