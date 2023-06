Aeroporto Forlì, “volano” gli stracci tra GoTo Fly e Aeroitalia

“Falso e tendenzioso”. Così Aeroitalia definisce il comunicato di GoTo Fly, la società che gestisce l'aeroporto di Forlì, e nel quale si comunicava l'interruzione immediata dei rapporti contrattuali a causa di “gravi e continue inadempienze”. Aeroitalia fa sapere di aver già dato mandato ai propri legali di adire presso le competenti sedi. Inoltre rende noto di aver già risolto il contratto per “impossibilità a continuare ad operare alcune rotte che, nella migliore delle ipotesi, avevano 15 passeggeri per tratta”. Quindi, continua, “è falso che sia stata GoTo Fly a rivolvere il contratto”. Poi due informazioni: i passeggeri coinvolti saranno contattati da operatori Aeroitalia per la riprotezione da Bologna dei voli da Forlì; inoltre la compagnia aerea informa di aver diffidato Forlì nel continuare a vendere viaggi a codice Aeroitalia, perché “non verranno sin da oggi riconosciuti”.