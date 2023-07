AIRIMINUM Aeroporto Rimini-San Marino: aumentano i passeggeri, voli pieni oltre l'80%

Aumentano i passeggeri totali che hanno "volato" dall'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino. Sono 106.152 quelli totali che hanno usufruito delle varie tratte nella prima metà dell'anno, comunica Airiminum in una nota. Passeggeri in aumento del 45% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'aeroporto ha lavorato riempiendo i voli all'81,7% nel periodo gennaio-giugno. Il volo più utilizzato è quello verso Kaunas (Lituania) con circa 350 passeggeri, riempito in media al 92,7%, seguito dalle due rotte polacche, Cracovia e Varsavia, pieni in media al 90,2% e 88,9%. Nel solo mese di giugno i passeggeri totali che “hanno volato da Rimini” sono 41.772, con un tasso di riempimento pari all'88,3%. Il primo mercato di riferimento per l'aeroporto è stato l’Italia (con circa il 22%), seguito dalla Polonia (con circa il 18%), dall’Albania (10,7%) e Ungheria (10,4%).

