CASA Affitti brevi, la Consulta boccia due articoli della legge Emilia-Romagna. Paglia: "Ci adegueremo". Spinelli (FdI): "Basta ideologia" La sentenza riconosce il diritto delle Regioni a intervenire, ma censura i vincoli previsti dalla legge regionale. La senatrice romagnola di maggioranza chiede maggiore tutela per i proprietari

Affitti brevi, la Consulta boccia due articoli della legge Emilia-Romagna. Paglia: "Ci adegueremo". Spinelli (FdI): "Basta ideologia".

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli 4 e 5 della legge dell'Emilia-Romagna sugli affitti brevi, approvata nel 2025. La sentenza conferma tuttavia la competenza delle Regioni a intervenire sulla materia anche attraverso strumenti urbanistici, riconoscendo il contrasto al turismo eccessivo come un obiettivo meritevole di tutela.

Secondo la Consulta, le disposizioni contestate risultano sproporzionate, perché introducono vincoli estesi all'intero territorio regionale senza considerare le differenze tra le diverse realtà locali. Rilevata inoltre una disparità di trattamento tra locazioni turistiche e altre strutture ricettive. Le restanti disposizioni della legge rimangono in vigore.

L'assessore regionale alla Casa, Giovanni Paglia, accoglie la sentenza ribadendo la validità degli obiettivi della Regione. "La sentenza riconosce la competenza delle Regioni a intervenire su una questione che riguarda da vicino la qualità della vita delle nostre città e il diritto all'abitare", afferma Paglia, annunciando una revisione delle norme contestate. "Quando la Corte Costituzionale interviene - conclude - non si discute, ci si adegua".

Di segno opposto la valutazione della senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli, che considera la pronuncia una conferma della necessità di superare "approcci ideologici e restrizioni sproporzionate che rischiano di penalizzare i proprietari immobiliari".

Per Spinelli, turismo e proprietà privata devono essere tutelati insieme, attraverso regole chiare e controlli efficaci. "La strada non è quella delle contrapposizioni ideologiche, ma di politiche proporzionate, concrete e rispettose di chi investe e opera correttamente", conclude la senatrice.

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