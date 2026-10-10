EMILIA ROMAGNA Affitti brevi, la Consulta conferma la piena legittimità delle Regioni a intervenire dopo il ricorso del governo contro l'Emilia Romagna Intanto De Pascale annuncia investimenti per 34 milioni a favore delle imprese per crescita, innovazione e sostenibilità

La Regione Emilia-Romagna ha varato un massiccio pacchetto di interventi da oltre 34 milioni di euro con l'obiettivo strategico di favorire l'accesso al credito e rilanciare gli investimenti del tessuto produttivo locale, puntando ad accompagnare le imprese verso traguardi di crescita, innovazione tecnologica e transizione sostenibile. Si vuole rafforzare la capacità delle imprese di realizzare nuovi investimenti e accedere al credito a condizioni più favorevoli.

L'iniziativa si sviluppa attraverso tre pilastri finanziari complementari, a partire dal Fondo Multiscopo da 22 milioni di euro, una misura di finanza agevolata che aprirà una nuova finestra operativa dal 12 ottobre al 30 novembre 2026 con un meccanismo di finanziamento a tasso misto. Al suo interno, la sezione GreenER, dedicata all'efficientamento energetico e alle rinnovabili, mentre la sezione StartER, per la nascita e lo sviluppo di micro e piccole imprese con meno di 5 anni di vita. Il secondo strumento è la piattaforma EuReCa, ora estesa alle PMI di tutti i settori economici che mira ad abbattere i tassi di interesse. Infine, il fondo Special-ER prevede il rifinanziamento della sezione speciale regionale del Fondo centrale di garanzia per le PMI, agendo come una ri-assicurazione.

"E' un investimento molto importante perché se non facciamo un'operazione che è in grado di mettere in continuità gli investimenti delle imprese, attenzione che la velocità del cambiamento è talmente, ha talmente una velocità impattante che se non facciamo gli investimenti arriva qualcun altro al posto delle nostre imprese, non ce lo possiamo permettere," afferma Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna

Sempre in Emilia Romagna, la Corte costituzionale ha emesso un'attesa sentenza sul ricorso presentato dal Governo contro la legge sugli affitti brevi approvata dalla Regione nel 2025, con l'obiettivo di limitare gli affitti turistici per consentire ai cittadini di continuare a risiedere nei centri urbani. I giudici costituzionali hanno respinto le contestazioni dello Stato relative alla competenza esclusiva sulla tutela della concorrenza, confermando la piena legittimità delle Regioni a intervenire sulla regolamentazione del fenomeno turistico anche attraverso l'uso di specifici strumenti urbanistici.

La Consulta ha però anche sollevato censure di incostituzionalità su due specifici passaggi della legge regionale, lasciando tuttavia in vigore tutte le restanti disposizioni della normativa. I rilievi della Corte si concentrano sull'articolo 4, che consentiva ai Comuni di introdurre la destinazione d'uso urbanistica come 'locazione breve' e di fissare limiti percentuali agli affitti turistici nelle aree più sature, poiché la misura è stata ritenuta sproporzionata, una bocciatura che si è riflessa anche sull'articolo 5 della legge.

"Io credo che ci sia un accanimento da parte del Governo di ripetere costantemente ricorsi sulle leggi di alcune Regioni. Però la Corte Costituzionale giudica secondo diritto, non si accanisce, non fa nulla che non debba essere fatto, valuta e diciamo ci indica come seguire gli obiettivi che ci siamo dati su alcuni aspetti, non voglio dire marginali, ma dal punto di vista politico. Vedrete che quelli che sono stati in qualche modo individuati, non sono principi fondamentali né dal punto di vista politico né dal punto di vista giuridico. Sono aspetti che hanno bisogno di un aggiustamento, evidentemente" dichiara Giovanni Paglia, Assessore alle Politiche abitative della Regione Emilia Romagna





Interviste a: Vincenzo Colla - Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna; Giovanni Paglia - Assessore alle Politiche abitative della Regione Emilia Romagna

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