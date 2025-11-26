FIAMME GIALLE Affitti irregolari a Rimini, scoperti 400mila euro non dichiarati La Guardia di Finanza sanziona sei proprietari: mancata registrazione dei contratti, imposte non pagate e canoni maggiorati in estate.

Affitti irregolari a Rimini, scoperti 400mila euro non dichiarati.

La Guardia di Finanza di Rimini ha contestato oltre 400mila euro di redditi non dichiarati nel settore delle locazioni immobiliari, al termine di un’attività ispettiva condotta nel 2025 che ha riportato a tassazione somme mai comunicate al fisco. L’operazione ha riguardato sei privati, tutti non imprenditori, che negli anni dal 2017 al 2025 non avevano dichiarato i proventi derivanti dall’affitto di appartamenti e terreni.

I militari del Comando Provinciale hanno accertato anche la mancata registrazione di diversi contratti di locazione, il mancato pagamento dell’imposta di registro e violazioni legate alla mancata comunicazione della cessione di fabbricato. Il quadro è emerso dall’incrocio tra attività di controllo economico del territorio, dati delle banche dati in uso al Corpo e informazioni fornite dagli stessi locatari.

Dalle verifiche è emerso inoltre che gli immobili venivano affittati completamente “in nero” e che molti proprietari applicavano un canone maggiorato per la stagione estiva anche a chi occupava l’abitazione tutto l’anno. Una pratica che ha coinvolto anche famiglie in difficoltà economiche e lavoratori del settore turistico, spesso costretti ad accettare aumenti ingiustificati o a cercare un’altra sistemazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: