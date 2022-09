Affluenza alle 19 in calo di 8 punti rispetto al 2018, Emilia-Romagna ancora in testa

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 51,25% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi a quasi l'85% dei comuni (6.716 enti su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 59,25% degli elettori per la Camera. L'Emilia-Romagna, come alle 12, conferma l'affluenza più alta d'Italia, vicina al 60%, mentre le Marche si avvicina al 56%. Maglia "nera" - con dati nazionali di 5.954 Comuni su 7.904 - per l'affluenza alle 19 alla Calabria: 35% con i dati di 345 Enti su 404. Riguardo ai Comuni, Rimini è poco sotto al 56%, mentre Pesaro supera il 57%.

Secondo una suddivisione per area geografica - stilata attraverso l'analisi di YouTrend - al Nord Ovest è del 56,1% (-6,4% rispetto a quella del 2018), nel Nord Est del 56,1% (-7,3%), nelle cosiddette 'zone rosse' (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria) del 57,6% (-6,5%), al resto del Centro-Sud (Lazio, Abruzzo, Molise) del 51,4% (-5,9%) e a Sud con le Isole del 40,0% (-12,1%). Rispetto al 2018 le regioni che registrano il minor calo dell'affluenza sono Lazio (-1,2%), Lombardia (-4,5%), Sicilia (-5,6%), Friuli-Venezia Giulia (-6,2%), Toscana (-6,3%). I cali più importanti dell'affluenza rispetto a quattro ani fa si registrano invece in Campania (-15,1%), Molise (-13,9%), Calabria (-13,0%), Sardegna (-12,6%), Basilicata (-12,1%).