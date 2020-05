CATTOLICA Affonda peschereccio a Cattolica: salvi i due marinai dell'equipaggio

Un peschereccio di 12 metri è affondato al largo di Cattolica, intorno alle 8 di questa mattina. Sul posto sono intervenute l'unità navale del distaccamento di Cattolica e la motovedetta della Capitaneria di Porto di Rimini. L'equipaggio, due marinai, era già stato tratto in salvo da un altro peschereccio che transitava in zona. L'armatore dell'imbarcazione affidata è stato invitato a provvedere a evitare ulteriori sversamenti di idrocarburi o altre forme di inquinamento che possano nuocere all'ambiente marino. Ancora in corso di accertamento le cause.



