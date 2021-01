Affonda peschereccio a Cesenatico, illesi i marinai a bordo

Un errore di manovra in mare ha causato un incidente che ha coinvolto la vongolara 'Emilia' intorno alle 7 a Cesenatico, vicino alle scogliere del molo di Levante. Non ci sono state conseguenze per i due marinai a bordo, ma l'imbarcazione è naufragata a due passi dalla riva. Nel rientrare da una battuta di pesca, il comandante, probabilmente a causa della nebbia, non è riuscito a entrare nel porto canale ma è finito in acque poco profonde vicino alle scogliere. Sono intervenuti i militari della Guardia costiera e anche gli uomini di Radio soccorso Cesenatico - Protezione civile impegnati per evitare il pericolo di inquinamento causato da un possibile sversamento di idrocarburi da parte della imbarcazione.