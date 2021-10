Affossato il Ddl Zan a voto segreto al Senato

Ddl Zan affossato al Senato a voto segreto. Salta l'esame degli articoli al testo contro la omotransfobia approvato alla Camera un anno fa. L'iter si blocca. L'aula ha votato a favore della 'tagliola' chiesta da Lega e FdI: 154 sì, 131 no e 2 astenuti. All'appello dei favorevoli al testo, secondo il Pd, mancano almeno 16 voti. Esulta Salvini: 'Sconfitta l'arroganza di Letta e dei 5Stelle'. Tensione in Fi: Vito lascia gli incarichi nel partito, Masini rivendica il suo voto contro la 'tagliola'. Un voto 'vergognoso' per Di Maio. 'Chi gioisce per il sabotaggio vada a dirlo al Paese', afferma Conte. 'Hanno voluto fermare il futuro, riportare l'Italia indietro. Oggi hanno vinto loro e i loro inguacchi. Ma il Paese è da un'altra parte. E presto si vedrà', scrive su Twitter il segretario del Pd Letta.