POLITICA ITALIA Agenzia delle Entrate: "Contrasto all'evasione non è perseguire qualcuno" La Lega insiste sulla "pace fiscale". Il ministro Tajani sulla giustizia: "La nostra riforma punta a esaltare il ruolo del giudice"

Dopo la firma del memorandum a Tunisi, la presidente del Consiglio ha annunciato un nuovo evento a Roma per domenica, la conferenza internazionale sulla migrazione e che avrà proprio il presidente tunisino Saied tra i protagonisti. Domani a Palazzo Chigi nuova cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. All'ordine del giorno l'informativa sulla terza relazione semestrale e la revisione del Piano: in mattinata convocati i sindacati, mentre all'ora di pranzo, tra gli altri, Confindustria, Confedilizia e Associazione bancaria. A proposito di fisco, il direttore dell'Agenzia delle entrate specifica che “il contrasto all'evasione non è volontà di perseguire qualcuno”, e aggiunge che nel 2022 sono stati recuperati oltre 20 miliardi di evasione, anche se la Lega insiste sulla pace fiscale, “per chi ha fatto le dichiarazioni – rilancia Salvini – ma non è riuscito a versare tutte le tasse”. Sulla giustizia interviene il neo segretario di Forza Italia, ministro Tajani. In Consiglio dei ministri l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ma anche la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici.

Nel servizio le interviste a Alberto Gusmeroli, deputato Lega, e a Antonio Tajani, ministro degli Esteri

