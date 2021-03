EMERGENZA SANITARIA Agenzia europea del farmaco (Ema) su AstraZeneca: "30 casi tromboembolici su 5 milioni di vaccinati" La direttrice Cooke tranquillizza: giovedì le decisioni. Emilia Romagna, mai così tanti in terapia intensiva

Fino al 10 marzo 30 casi tromboembolici su quasi 5 milioni di vaccinati con AstraZeneca, e giovedì arriverà la valutazione su tali casi, assicurando massima trasparenza. Lo afferma la direttrice di Ema, Emer Cooke, in una conferenza stampa in cui precisa che l'inchiesta è “su alcuni lotti specifici” di vaccino e che in ogni caso, allo stato, “il rapporto rischi-benefici” di AstraZeneca “resta positivo”. Si stanno valutando possibili eventi collaterali, ma “la situazione attuale non è imprevista – ha spiegato Cooke – visto che si stanno vaccinando milioni di persone”. Intanto la commissione Ue e Pfizer-Biontech hanno raggiunto un accordo per anticipare la consegna di 10 milioni di nuove dosi, anziché nella seconda parte dell'anno, al secondo trimestre. Ciò porterà le dosi Pfizer totali a oltre 200 milioni.

[Banner_Google_ADS]



E in Italia, dove si sono bloccate migliaia di prenotazioni per chi doveva ricevere il vaccino AstraZeneca, un'ordinanza della presidenza del Consiglio firmata dal commissario per l'emergenza Figliuolo prevede che le dosi eventualmente residue di fine giornata, se non conservabili, siano eccezionalmente somministrate a soggetti disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal Piano nazionale. Con buona parte dell'Italia tornata in zona rossa, si vedono gli effetti di contagi e ricoveri delle settimane scorse, col balzo in avanti dei decessi, 502 da ieri, il totale arriva già a 103mila (103.001). Oltre 20mila l'incremento odierno (20.396, 369.375 tamponi), sono quasi cento in più le terapie intensive (3.256, +99) e 760 in più i ricoveri (26.098). In visita all'hub di San Pietro in Casale in provincia di Bologna, il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini chiede a sua volta chiarezza su AstraZeneca, mentre nella sua Regione sono pronti a ripartire con le prenotazioni per gli over 75, già iniziate lunedì: a breve verranno fissate nuove date per chi aveva appuntamento nei prossimi giorni, assicura l'assessore Donini. Sono 2.184 i nuovi positivi, su oltre 41mila tamponi (41.025) e un tasso di positività al 5,3%. Ancora in aumento gli indicatori ospedalieri, in particolare 378 persone in terapia intensiva (+5), che è il numero più alto in assoluto, peggiore anche della prima ondata (3.516 reparti Covid, +53); 47 i decessi, 3 donne nel riminese (82, 84 e 92 anni) e dove si contano 203 casi in più (133 sintomatici).



I più letti della settimana: