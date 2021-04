EMERGENZA SANITARIA Agenzia europea del farmaco su Johnson&Johnson: "Benefici superano rischi" Secondo l'Ema "possibili legami causa-effetto tra il vaccino e casi molto rari di trombosi cerebrale". Emilia-Romagna parte con le vaccinazioni per genitori o tutori di minori patologici con disabilità

L'Agenzia europea del farmaco si è espressa sul vaccino Johnson&Johnson dopo il blocco in Europa. Conclusioni simili a quelle per AstraZeneca da parte dell'Ema, che riconosce “possibili” legami di causa-effetto tra il vaccino Johnson&Johnson e gli eventi “molto rari” di trombosi cerebrale che si sono verificati negli Usa. I benefici però superano i rischi, si legge nella nota dell'Agenzia al termine della revisione sul prodotto. Tutti gli eventi rari di trombosi cerebrale si sono verificati in persone con meno di 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione, in maggioranza donne. Sulla base delle prove disponibili, è la conclusione, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati. Parlando ai rappresentanti della società civile in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma, il presidente Draghi ha detto che la pandemia impone di essere preparati meglio per il futuro, sostenendo dunque la ricerca e ristrutturando i sistemi sanitari nazionali.

Non sappiamo quanto durerà questa o quando la prossima pandemia colpirà, aggiunge Draghi, per questo il lavoro deve iniziare ora. Torna sopra 12mila l'incremento sui casi totali (12.074) su quasi 300mila tamponi (294.045). Quasi un centinaio in meno le terapie intensive (3.151, -93), calano di 487 i ricoveri ordinari (23.255). Risalgono i decessi, 390 da ieri (117.633). In Emilia Romagna si parte con le vaccinazioni per i genitori, o tutori o affidatari, di minori patologici estremamente vulnerabili e con disabilità gravi che non possono essere immunizzati contro il Covid-19, perché minori di 16 anni. Le persone interessate saranno chiamate direttamente dalle Aziende Usl, non in Romagna, dove i cittadini devono prenotarsi attraverso Cup, FarmaCup e Cuptel. Netto calo dei contagi in Regione, l'incidenza è di appena il 2,6%, meno di 800 (740) i nuovi positivi su oltre 28mila tamponi. In calo anche gli indicatori ospedalieri (291 Terapie Intensive, -5), (2.171 reparti Covid, -84), 27 i decessi, nessuno a Rimini dove i casi in più sono 68 (20 sintomatici). Il governo britannico rilancia l'idea di un certificato d'immunità dal Covid, che potrà essere introdotto nel Regno Unito per viaggiare o avere accesso a eventi sportivi e pubblici dopo aver ricevuto il vaccino o con test negativo recente, e guarda al modello d'Israele.

