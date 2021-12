COVID-19 Aggiornamento quarantene in Italia: emanata la circolare Estensione del super green pass ai lavoratori sul tavolo il 5 gennaio

Aggiornamento quarantene in Italia: emanata la circolare.

E' stata emanata la circolare del ministero della Salute con gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron. Niente quarantena per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. In caso di contatti a alto rischio, i sanitari devono inoltre eseguire tamponi giornalieri fino al 5° giorno.

Ma il Governo pensa già al prossimo provvedimento, con l'estensione del super green pass al mondo del lavoro: la stretta definitiva ai no-vax potrebbe arrivare sul tavolo del Cdm il 5 gennaio. Intanto ieri registrato il nuovo record di casi positivi in Italia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: