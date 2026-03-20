RICCIONE Aggredisce i Carabinieri con un coltello dopo una lite in famiglia: 54enne arrestato per resistenza e tentato omicidio. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza, ha tentato di colpire i militari con fendenti diretti verso parti vitali del corpo

Aggredisce i Carabinieri con un coltello dopo una lite in famiglia: 54enne arrestato per resistenza e tentato omicidio..

Ha aggredito i Carabinieri intervenuti per una lite familiare, brandendo un coltello da cucina e tentando di colpire un militare con fendenti diretti a parti vitali: per questo un 54enne residente a Riccione è stato arrestato in flagranza con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento dei militari della Sezione Radiomobile è scattato a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 per una lite in ambito familiare.

Dopo un primo intervento risolutivo, i Carabinieri sono stati nuovamente chiamati sul posto per una seconda segnalazione. Giunti nell’abitazione, i militari hanno trovato l’uomo “in evidente stato di alterazione psico-fisica, riconducibile all’abuso di alcol”, spiegano dall’Arma. Durante le operazioni di identificazione, il 54enne ha assunto un comportamento sempre più ostile fino a impugnare improvvisamente un coltello e scagliarsi contro uno dei Carabinieri. “Solo grazie alla prontezza di riflessi e alla determinazione degli operanti è stato possibile scongiurare conseguenze ben più gravi”, sottolineano i Carabinieri. Dopo una prolungata colluttazione, l’uomo è stato disarmato e immobilizzato, mentre continuava a minacciare i militari e i familiari presenti.

Alla luce della gravità dei fatti, il 54enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, trasferito alla locale Casa circondariale. In sede di convalida, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, evidenziando “la gravità dei fatti, il concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa e le modalità dell’azione posta in essere anche in presenza di minori”.

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