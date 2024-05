CODICE ROSSO Aggredisce la moglie, arrestato dai carabinieri di Forlì

Aggredisce la moglie, arrestato dai carabinieri di Forlì.

Litiga e aggredisce la moglie, poi fugge in auto, raggiunto e arrestato dai carabinieri. Sono questi i contorni della vicenda che a Forlì ha coinvolto, la scorsa serata, una giovane coppia, lei 40enne e lui 26enne. La donna, aggredita dall'uomo per motivi economici, si è rifugiata in bagno da dove è riuscita a chiamare il numero di emergenza "112". L'uomo, intuendo la richiesta d'aiuto della donna, è fuggito con la sua auto. Individuato e raggiunto dai carabinieri, all'alt intimato dai militari ha forzato il posto di blocco, provocando un inseguimento per le vie cittadine.

Raggiunto da una gazzella della Sezione Radiomobile, l'uomo è stato bloccato mentre provava a dileguarsi a piedi per le vie cittadine. Per lui denunce per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per maltrattamento in famiglia ai danni della moglie, a favore della quale è stata attivata la procedura del "codice rosso". L'uomo è stato portato in carcere, perché colpito, tra l'altro, da un ordine di carcerazione per reati commessi in passato.

