RIMINI Aggredita e derubata dopo prestazione sessuale a pagamento, arrestato 38enne L'uomo avrebbe colpito e minacciato la giovane donna per riavere indietro il denaro consegnato. Aggressore scovato dalla Polizia di Stato dopo una breve fuga

Aggredita e derubata dopo prestazione sessuale a pagamento, arrestato 38enne.

Un 38enne di origine africana è stato arrestato a Rimini nella serata di mercoledì 3 settembre per rapina aggravata e lesioni, nonché denunciato per il porto di armi od oggetti atti ad offendere e minacce aggravate.

La vittima è una giovane donna rumena con la quale, dalle testimonianze della stessa, aveva concordato una prestazione sessuale a pagamento in un residence sul lungomare, tra Marina Centro e Bellariva. Dopo aver pagato in anticipo e consumato l'atto, l'uomo l'avrebbe colpita con uno schiaffo al volto, percossa alla schiena e alle spalle con una pentola per poi minacciarla con coltello per riavere i soldi. L'uomo le ha rubato anche il cellulare prima di fuggire. Le urla della donna hanno messo in allerta i vicini che hanno contattato la polizia e soccorso la donna.

Al loro arrivo gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato il corridoio di acceso agli appartamenti completamente ricoperto dalla polvere di un estintore, che l’aggressore aveva usato per tentare di darsi alla fuga. All’interno dell'appartamenti c'era la vittima con un evidente gonfiore all’altezza dello zigomo e difficoltà nella deambulazione per un forte dolore alla schiena. Nell’appartamento c’erano poi gocce di sangue sul pavimento e un coltello da cucina fuori posto.

Grazie alla prontezza di uno dei vicini, la polizia è riuscita a rintracciare l'aggressore, ancora scalzo. Alla vista degli agenti, l'uomo si è dato alla fuga, fino a quando è stato raggiunto e bloccato dall’altra Volante giunta in ausilio.

L'uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini in attesa dell’udienza di convalida.

