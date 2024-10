Aggredito a Miramare: sfondano il finestrino e lo accoltellano al costato, 25enne operato d'urgenza L'accoltellamento è avvenuto mercoledì pomeriggio per mano di un coetaneo

Aggredito a Miramare: sfondano il finestrino e lo accoltellano al costato, 25enne operato d'urgenza.

L'hanno accoltellato dopo aver sfondato il finestrino dell'auto con un pugno. Come riporta la stampa locale è successo a Miramare di Rimini mercoledì, in pieno giorno. Vittima un giovane di 25 anni accoltellato al costato per motivi al vaglio degli investigatori della squadra mobile. L'aggressione si è verificata intorno alle 15 poco distante dal centro. Alle 16, il 25enne è infatti arrivato accompagnato da un amico al pronto soccorso dell'ospedale 'Infermi' di Rimini. Operato d'urgenza, pare abbia riportato una ferita profonda al lato sinistro tra l'addome e il polmone.

E' fuori pericolo, ma è ancora ricoverato in terapia intensiva. La ricostruzione dell'accaduto è al vaglio della squadra mobile di Rimini. Al momento dell'aggressione, il 25enne era in auto con un amico quando sono sopraggiunte altre tre persone, tutti uomini tra i 20 e i 25 anni.

Il gruppo di tre avrebbe prima chiesto ai due in auto di scendere per parlare. Probabilmente al rifiuto dei due amici seduti in macchina, uno del gruppo avrebbe sfondato il finestrino del lato guidatore con un pugno e accoltellato al lato sinistro, quello esposto il guidatore. Poi il gruppo dei tre si è allontanato. Non è chiaro se prima dell'aggressione ci sia stata una discussione e se questa sia scaturita per una rivalità in amore o per una spartizione del territorio per questioni di droga.

