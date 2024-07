Aggressione a Morciano di Romagna: 47enne accoltellato, arrestato residente a Gemmano

Ieri pomeriggio, intorno alle 15, a Morciano di Romagna un uomo di 48 anni avrebbe spinto contro un'auto in sosta un 47enne originario di Taranto e residente a Morciano, per poi colpirlo ripetutamente con pugni al tronco e alle braccia. Successivamente, l'aggressore avrebbe estratto un coltello, colpendo la vittima al petto, causando una ferita che ha intaccato il polmone sinistro, potenzialmente letale.

Il motivo dello scontro sembra essere legato a futili questioni, forse un pagamento non effettuato. La vittima è stata soccorsa e trasportata in pronto soccorso, mentre i Carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Gallucci, hanno raccolto testimonianze sul posto e identificato il presunto aggressore, poi rintracciato e arrestato a Gemmano, località in cui risiede dopo essere tornato dalla Germania. I Carabinieri lo avrebbero sorpreso appena rientrato a casa, ancora con il marsupio descritto dai testimoni.

Interrogato, il 48enne avrebbe negato ogni coinvolgimento, mostrando il contenuto del marsupio, da cui mancava il coltello, probabilmente gettato durante la fuga. Tuttavia, i pantaloni dell'uomo avrebbero presentato una macchia di sangue rappreso. Il 48enne è stato quindi arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravissime e condotto in carcere. Sarà difeso dall'avvocato Salvatore Pisani. La vittima, dimessa con una prognosi di 40 giorni, è fuori pericolo. L'interrogatorio di garanzia è stato fissato per venerdì davanti al Gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli.