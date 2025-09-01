CESENA Aggressione a sfondo razziale di fronte alla sede di CasaPound Insultati e malmenati tre ragazzi: "Negri, tornate al vostro paese". Il movimento della destra radicale nega ogni coinvolgimento

Tre ragazzi di circa 25 anni sono stati aggrediti e malmenati in centro a Cesena, davanti alla sede di Casapound dopo una serie di insulti razzisti. È successo venerdì sera attorno alle 23.30, l'aggressione è stata fermata dall'intervento di polizia e carabinieri. Una delle tre vittime si è fatta medicare al pronto soccorso dell'Ospedale Bufalini: trattandosi di un episodio di violenza, scatta in automatico la segnalazione all'autorità giudiziaria. Inoltre i tre presenteranno denuncia.

Le forze dell'ordine arrivate sul posto hanno comunque raccolto tutte le informazioni utili a ricostruire l'accaduto, identificando gli aggressori. È probabile a questo punto che la procura di Forlì apra un fascicolo.

"Dopo aver preso un gelato stavamo facendo due chiacchiere - racconta al Corriere di Romagna uno dei tre giovani - siamo passati davanti a un locale che neppure sapevamo essere la sede di CasaPound con una dozzina di persone all'esterno che stavano bevendo. Uno di loro si è avvicinando, gridando 'negro di m...'. Poi si è tolto la cintura dai pantaloni e mi ha colpito con una cinghiata sulla schiena. Intanto altre 10-15 persone sono avanzate minacciosamente. Sono stato preso da tre di loro e sbattuto contro il muro. Ci ripetevano: 'negri, tornate al vostro paese'".

Due di loro sono riusciti a scappare, un altro è rimasto a terra ed ha avuto le lesioni peggiori. Uno dei tre ragazzi aggrediti è un programmatore di origini ivoriane, un altro è cresciuto a Cesena ed è rientrato per qualche giorno per festeggiare la laurea magistrale in Economia presa alla Sorbona di Parigi. Il terzo è un giovane con cittadinanza italiana, togolese e beninese

Casapound di Cesena, con una nota, dichiara che si tratta di "fantasiose ricostruzioni giornalistiche che, anziché fare chiarezza, hanno il solito scopo di alimentare un clima di tensione e di odio". Nella stessa nota si afferma che si è trattato di un litigio tra quattro persone e "si vuole sfruttare l'episodio" solamente perché questa volta è capitato davanti al circolo di Casapound.

"L’episodio di violenza e razzismo ad opera di frequentatori del circolo Diavolessa di Casapound è gravissimo – scrive in una nota l’Anpi – Cesena, Medaglia d’argento per l’impegno nella Resistenza al nazifascismo, non deve tollerare che simili atti". "Questi rigurgiti di razzismo e di violenza non vanno sottovalutati o tollerati – il commento del sindaco Enzo Lattuca –. Chiedo alle autorità competenti di fare la propria parte a riguardo. Non sono sorpreso che il grave episodio abbia visto come protagonisti i militanti di CasaPound. Razzismo e violenza fanno parte della loro storia e della loro cultura fascista".



