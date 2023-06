Aggressione con l'accetta a Forlì, arrestato l'autore

La Polizia di Stato ha arrestato con l’accusa di tentato omicidio l’autore dell’aggressione con accetta avvenuta la sera di giovedì scorso nel centro cittadino di Forlì, al termine di un blitz in un appartamento avvenuto la sera di sabato scorso a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna. Si tratta, fa sapere la Questura di Forlì, di un uomo di origini marocchine con precedenti e con diversi alias, che si era stabilito in città da qualche tempo. Subito dopo l’aggressione - il cui video amatoriale è presto diventato virale -, l’uomo si era dileguato, fuggendo dalla città e facendo perdere le proprie tracce. Ma le indagini della Squadra Mobile, attraverso l’analisi della rete delle conoscenze del fuggitivo e l’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito di localizzarlo a Massa Lombarda. E con l’ausilio degli agenti locali è stato individuato l’appartamento dove aveva trovato rifugio. Durante l'intervento, l’uomo non ha opposto alcuna resistenza. Al momento si trova nel carcere di Ravenna in attesa della convalida.