Aggressione di Capodanno a Villa Verucchio, risarciti i feriti

La Fondazione Emiliano-Romagnola per le vittime di Reato ha liquidato i contributi alle quattro persone ferite a coltellate la notte di San Silvestro del 2024 a Villa Verucchio. Lo rende noto la sindaca di Verucchio, Lara Gobbi, che ringrazia la fondazione presieduta dallo scrittore Carlo Lucarelli. L'aggressione fu compiuta da Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, ucciso durante l'attacco dal luogotenente dei Carabinieri Luciano Masini, comandante della stazione locale.

Per quell'intervento Masini ha ricevuto un encomio solenne dall'Arma e la medaglia d'argento al valore conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gobbi ringrazia anche Ausl Romagna, che attraverso il dottor Mirco Tamagnini e la dottoressa Elena Soldati ha fornito supporto psicologico alle vittime, e il Comune di Rimini, che con l'assessore Francesco Bragagni ha assistito le persone coinvolte nella procedura documentale per accedere ai contributi della fondazione.







