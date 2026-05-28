TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Aggressione di Capodanno a Villa Verucchio, risarciti i feriti

La Fondazione Emiliano-Romagnola per le vittime di Reato ha liquidato i contributi alle quattro persone ferite a coltellate la notte di San Silvestro del 2024 a Villa Verucchio. Soddisfatta la sindaca Lara Gobbi

28 mag 2026
Aggressione di Capodanno a Villa Verucchio, risarciti i feriti

La Fondazione Emiliano-Romagnola per le vittime di Reato ha liquidato i contributi alle quattro persone ferite a coltellate la notte di San Silvestro del 2024 a Villa Verucchio. Lo rende noto la sindaca di Verucchio, Lara Gobbi, che ringrazia la fondazione presieduta dallo scrittore Carlo Lucarelli. L'aggressione fu compiuta da Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, ucciso durante l'attacco dal luogotenente dei Carabinieri Luciano Masini, comandante della stazione locale.

Per quell'intervento Masini ha ricevuto un encomio solenne dall'Arma e la medaglia d'argento al valore conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gobbi ringrazia anche Ausl Romagna, che attraverso il dottor Mirco Tamagnini e la dottoressa Elena Soldati ha fornito supporto psicologico alle vittime, e il Comune di Rimini, che con l'assessore Francesco Bragagni ha assistito le persone coinvolte nella procedura documentale per accedere ai contributi della fondazione.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia