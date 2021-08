Aggressione e rapina a turisti 17enni a Riccione, tre arresti

Arresti domiciliari per tre giovani del Modenese, un 22enne italiano e due ragazzi di origine nordafricana di 18 e 20 anni accusati di una rapina a Riccione. La squadra mobile di Rimini, con la collaborazione della squadra mobile della Questura di Modena e del Commissariato di di Sassuolo (Modena), ha eseguito l'ordinanza di applicazione della misura cautelare per una rapina di una catenina, il 26 agosto a Riccione, ai danni di due turisti diciassettenni. Un episodio di violenza, visto che i ragazzini erano stati colpiti con pugni e minacciati di morte.







Attraverso una serie di attività, la squadra mobile di Rimini è giunta a individuare i tre presunti responsabili attraverso l'identificazione del conducente dell'autovettura utilizzata per la fuga. Il giovane era stato quindi rintracciato in un residence di Riccione insieme ai due complici e nell'occasione aveva consegnato spontaneamente tre catenine, raccontando di averle strappate involontariamente dal collo di alcuni ragazzi durante una rissa. I tre invece sono stati riconosciuti dalle vittime come gli autori dell'aggressione con rapina.