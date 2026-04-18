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Aggressione fuori da una discoteca a Novafeltria: Daspo urbano per sette giovani

Tre sono minorenni: picchiarono un 17enne dopo una lite per gelosia. Scatta il divieto di accesso all’area per un anno, indagini dei carabinieri anche su minacce via social

18 apr 2026
Aggressione fuori da una discoteca a Novafeltria: Daspo urbano per sette giovani

Sette giovani - tra cui tre minorenni - hanno ricevuto un divieto di accesso alle aree urbane, il cosidetto 'Dacur' o 'Daspo Urbano' per un'aggressione di gruppo avvenuta lo scorso ottobre fuori da una discoteca di Novafeltria, nel Riminese. I provvedimenti, emessi dal questore di Rimini, sono stati notificati dai carabinieri della stazione locale.

Secondo la ricostruzione dei fatti, un ragazzo di 17 anni avrebbe avuto un litigio con altri giovani all'interno del locale, scaturito da motivi di gelosia. La discussione sarebbe degenerata in un'aggressione fisica: il minore sarebbe stato accerchiato e picchiato dal gruppo, finendo al pronto soccorso. Le indagini, condotte attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza e l'ascolto dei testimoni, hanno permesso di identificare i sette presunti responsabili.

Nei giorni successivi all'episodio, su un profilo Instagram anonimo erano comparsi messaggi di minacce rivolti alla vittima per dissuaderla dal denunciare. Il tentativo non ha avuto esito: la denuncia ha consentito ai carabinieri di avviare le indagini e di deferire i maggiorenni alla Procura di Rimini e i minorenni a quella per i minori di Bologna, con le ipotesi di lesioni personali in concorso e atti persecutori. Per tutti e sette scatta ora il divieto di accesso alla discoteca e di stazionamento nelle sue vicinanze per un anno.




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