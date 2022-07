Aggressione omofoba al tiktoker AvocadoGabb sul lungomare di Rimini

Concluso il mese del Pride e il weekend della Notte Rosa, dai social arriva una brutta notizia. A comunicarla il famoso tiktoker AvocadoGabb, vittima, sabato sera, di un'aggressione omofoba sul lungomare di Rimini. Il ragazzo lavora in riviera in un hotel a conduzione familiare, definito dai suoi follower “l'albergo più famoso di Tiktok Italia”.

@avocadogabb Condivido perché vorrei che non fosse un vestito del genere o un colore a mettermi in pericol0 ♬ You - Petit Biscuit

Il giorno dopo l'aggressione, Gabriele racconta l'accaduto, a mente fredda, sulle sue storie di Instagram: “A Rimini ogni anno fanno la Notte Rosa, un grande evento dove tutti si vestono di rosa, ci sono decorazioni rosa, molti concerti e tanta gente. Anche io ero vestito a tema (crop-top rosa e pantaloni neri in pelle) e sono stato a una serata in spiaggia, ma sono andato via presto perché dovevo lavorare la mattina dopo” e continua “mentre ero sulla pista ciclabile verso l'albergo, mi imbatto in questo gruppo di ragazzi. Come mi vedono con il top rosa, il pantalone di pelle, iniziano ad insultarmi e uno prende la bottiglia della birra e me la lancia contro”. Gabriele, infilandosi tra i fitti viali del lungomare, riesce a scappare e a seminare gli aggressori, facendo poi ritorno in albergo. AvocadoGabb conclude: “Penso di denunciare, ora mi informo su cosa posso e cosa non posso fare, vi tengo aggiornati”.

Ciò accade dopo sole due settimane che Gabriele aveva fatto coming- out.