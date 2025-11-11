CRONACA Aggressione su un bus a Rimini: autista di Start Romagna finisce al pronto soccorso Il presidente Andrea Corsini condanna l’episodio e sottolinea l’importanza delle telecamere per identificare i responsabili.

Aggressione su un bus a Rimini: autista di Start Romagna finisce al pronto soccorso.

Un nuovo episodio di violenza ai danni di un autista del trasporto pubblico si è verificato ieri mattina lungo la Linea 4 di Start Romagna. L’autista, aggredito da un passeggero durante il servizio, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Secondo quanto riferito dall’azienda, l’aggressione sarebbe avvenuta quando il passeggero ha colpito l’autista con un oggetto. Immediatamente dopo l’incidente, Start Romagna ha isolato le immagini registrate dalle telecamere interne presenti su tutti i bus, che saranno ora fornite alle forze dell’ordine per identificare il responsabile.

Il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini, ha commentato l’incidente definendolo “situazioni inaccettabili” e ha sottolineato che la gravità dell’accaduto è mitigata solo dalla certezza che i responsabili vengano regolarmente individuati grazie al sistema di videosorveglianza. "Lavoriamo costantemente per garantire la sicurezza di passeggeri e personale – ha aggiunto Corsini – e stiamo portando avanti dei protocolli di sicurezza con le questure dei vari bacini romagnoli per contrastare episodi di violenza".

Corsini ha anche espresso piena solidarietà all’autista aggredito, confermando che lo contatterà personalmente per manifestargli il sostegno dell’azienda. "Speriamo che simili fatti possano trovare un adeguato contrasto", ha concluso il presidente di Start Romagna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: