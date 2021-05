RIMINI Aggressione sul lavoro a Coriano: 50enne in gravi condizioni al Bufalini

Quello che nel pomeriggio di ieri sembrava essere un infortunio sul lavoro, si è scoperto invece essere stata un'aggressione da parte di un collega. E' successo ieri a Coriano, in una ditta che lavora il metallo. Attorno alle 15 erano stati allertati i soccorsi, compreso l'elisoccorso, dopo la brutta ferita al cranio riportata da un operaio 50enne: secondo quanto riferito ai sanitari la ferita sarebbe stata causata dalla caduta accidentale di un tubo di ferro che avrebbe colpito l'uomo.

Ma quando i Carabinieri di Riccione sono giunti sul luogo per ricostruire a vicenda hanno subito notato che qualcosa non quadrava: è così emerso come a causare le grave ferite sia stato un collega che, durante una litigata, lo ha colpito con una spranga di ferro in testa. Ora si trova indagato a piede libero per il reato di lesioni personali aggravate. Il 50enne ferito si trova ricoverato in condizioni molto serie al Bufalini di Cesena.

