Aggressione Villa Verucchio: "Fermati, vuoi proprio morire?" Le urla del carabiniere

Prosegue l'inchiesta sulla morte di Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, l'egiziano 23enne che la notte di Capodanno ha accoltellato quatto persone prima di essere ucciso da colpi di pistola sparati dal comandante della stazione di Verucchio. In un video acquisito dagli inquirenti, come riporta il Corriere Romagna, si sentono le grida del militare rivolte al ragazzo. "Fermati, cosa stai facendo? Fermati, basta...ma vuoi proprio morire? Fermati per favore", Urla disperate del Maresciallo Luciano Masini, mentre indietreggiava, tentando di fermare il ragazzo con un coltello in mano. Prima sparando a terra, in un disperato avvertimento, poi alzando il tiro, ed esplodendo 5 colpi che hanno raggiunto il 23enne. Scrive la collega Anna De Martino.

Il video, girato da un passante, è stato acquisito dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Rimini, che vuole fare luce su quanto accaduto la notte di Capodanno a Villa Verucchio. Un documento importante per la difesa del Comandante della stazione di Verucchio. convinta che il militare "non ha avuto scelta".

Che Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta abbia sbagliato, ne sono consapevoli i famigliari, che hanno chiesto perdono. Ma ha pagato un prezzo alto, con la vita. Ora la famiglia, dopo il via libera della Procura, potrà riportarlo al suo Paese d'origine per la sepoltura.