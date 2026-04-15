LO SDEGNO Aggressioni a poliziotti a Rimini, il SAP denuncia: “Serve più tutela” Dalla stazione alla Questura, agenti feriti durante interventi. Il sindacato: “Colpire un poliziotto è colpire lo Stato”

Aggressioni a poliziotti a Rimini, il SAP denuncia: “Serve più tutela”.

Ancora episodi di violenza contro le forze dell’ordine a Rimini. A denunciarli è il SAP, il sindacato autonomo di polizia, che esprime “profondo sdegno” per quanto accaduto negli ultimi giorni durante alcuni interventi sul territorio.

Il primo episodio si è verificato nell’area della stazione ferroviaria, dove gli agenti intervenuti per sedare una lite sono stati aggrediti da un uomo armato di bottiglia. Uno dei poliziotti è stato colpito al volto e ha riportato lesioni. L’aggressore, accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ha patteggiato la pena ed è stato rimesso in libertà, suscitando preoccupazione tra gli operatori.

Ancora più grave quanto accaduto in Questura, dove un uomo, accompagnato negli uffici dopo un controllo, ha dato in escandescenze, scagliando una sedia e tentando di strangolare un vice ispettore. Anche in questo caso gli agenti hanno riportato ferite.

A questi episodi si aggiunge un recente inseguimento legato a un’operazione antidroga, concluso con il sequestro di oltre un chilo di cocaina e circa mezzo milione di euro, durante il quale alcuni poliziotti sono rimasti feriti.

Il SAP chiede maggiori tutele e certezza della pena: “Non è più tollerabile - chiosa il sindacato in un comunicato - che chi indossa una divisa debba subire aggressioni mentre svolge il proprio lavoro”. E ribadisce che "colpire un poliziotto significa colpire lo Stato".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: