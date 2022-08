Agli alunni del Ceis il premio per la pace "Vincenzo Mascia"

Sono passati 78 anni da quel 16 agosto. Quando tre partigiani, Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani sono morti impiccati per mano dei nazi-fascisti nella piazza principale di Rimini. In loro memoria e in ricordo della resistenza viene conferito il Premio Vincenzo Mascia, intitolato all'ex presidente ANPI, destinato a classi e istituti che hanno approfondito meglio la liberazione Riminese. I vincitori di questa nona edizione sono stati gli alunni dell'Asilo Svizzero Ceis. A consegnare il premio, i familiari di Vincenzo, Teresa Mascia e Lanfranco de Camillis. La commemorazione è proseguita alla Corte degli Agostiniani con lo spettacolo “Un Gramsci mai visto”, organizzato dall'ANPI Rimini. Angelo d'Orsi ha interpretato il ruolo del protagonista, raccontandone la vita intellettuale, politica e sentimentale, fino alla morte.