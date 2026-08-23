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Agostino, l’uomo che attraversa i secoli: al Meeting con Papa Leone XIV

Dalle inquietudini di un uomo alla ricerca della felicità e del significato della vita: la mostra del Meeting di Rimini riporta Agostino nel presente

di Serena Santoli
23 ago 2026

Ci sono uomini che appartengono al loro tempo. E poi ci sono uomini che, attraversando i secoli, continuano a parlare al nostro. È il caso di Agostino di Ippona, protagonista della mostra del Meeting dedicata alla sua ricerca della verità. Il titolo richiama una delle frasi più celebri delle Confessioni: «Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova». Dentro queste parole c’è tutta la vicenda di Agostino: un uomo appassionato, alla ricerca della felicità e di un significato per la propria vita. Agostino scopre ancora giovane, il desiderio della sapienza. Da lì comincia un lungo percorso, fatto di domande, incontri e anche errori. Il punto di partenza della mostra: riportare Agostino nel presente. La sua inquietudine, il desiderio, l’errore, l’amicizia e la ricerca della verità diventano così uno specchio per chi attraversa oggi le sale. Una storia di ricerca che il Meeting di rimini propone al pubblico e che oggi incontra un protagonista d’eccezione: Papa Leone XIV.


Nel video l'intervista alla curatrice della mostra, Monica Scholz Zappa






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